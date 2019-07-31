Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году, говорится в сообщении ПФР. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

Перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера — чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение пенсии ограничено тремя пенсионными коэффициентами и составит 261,72 рубля.

Перерасчет страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров. На эти цели в бюджете ПФР предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Также с 1 августа будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений предположительно коснется полумиллиона человек. Их ежемесячные пенсии увеличатся с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2018 год. Для накопительной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсионной выплаты участникам госпрограммы софинансирования пенсионных накоплений — 5,1%.