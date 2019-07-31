Уровень бедности в России по итогам II квартала, вероятнее всего, снизится в том числе из-за замедления сокращения роста реальных доходов населения, сообщили ТАСС в Счетной палате (СП).
«Вероятнее всего, уже во II квартале уровень бедности должен снизиться, в том числе в связи с тем, что сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения во II квартале составило всего 0,2% против 2,5% в I квартале», — пояснили в СП.
«Рост уровня бедности в I квартале и дальнейшее его снижение к IV кварталу — типичная ситуация для российской экономики, обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения», — отметили в ведомстве.
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