В России впервые с 2017 года зафиксирована дефляция: потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала августа 2017 года (с 28 июля по 4 августа цены снизились на 0,1%), сообщает РБК .

С начала июля инфляция составила 0,2%, с начала года — 2,7%. В июне инфляция равнялась 4,7%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам июля составит 0,2% месяц к месяцу, а в годовом выражении замедлится до 4,5—4,6%. По итогам 2019 года министерство прогнозирует инфляцию на уровне 4,3%.

ЦБ: замедление инфляции не привело к снижению инфляционных ожиданий россиян Население продолжает ожидать, что через год цены вырастут на 9,4%, а через три года инфляция будет выше 4%.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса, пояснял регулятор. Реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам первого полугодия сократились на 1,3%.

Вклад в замедление роста потребительских цен внесло снижение цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая, отметили в ЦБ.