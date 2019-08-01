Ассоциация банков России (АБР) назвала в письме к главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову будущий закон, регулирующий работу операторов (Visa, Mastercard и др.), дискриминирующим, сообщают «Известия» . Позицию поддержали и в Национальной платежной ассоциации (НПА). В АБР предлагают внести поправки в закон в ближайшую сессию.

Закон запрещает платежным системам отключать клиентов, руководствуясь критериями своих зарубежных материнских компаний, говорится в письме АБР. Хотя это ограничение направлено на защиту российской финансовой отрасли от санкций, оно лишит международных операторов главного инструмента дисциплинирования пользователей. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, ассоциация планирует инициировать обсуждение и поправки в осеннюю сессию.

Депутат сообщил, что нынешние формулировки закона допускают злоупотребления, «по крайней мере, теоретически». «Осенью мы обязательно вернемся к обсуждению этой проблемы. Вполне возможно, что подкорректируем регулирование, чтобы не было дискриминации», — заявил Аксаков.

В ЦБ заявили, что закон не запрещает платежным системам исключать финансовые организации из списка участников в случае нарушений российского законодательства и иных регуляторных норм, в том числе к обеспечению информационной безопасности. Вместе с тем закон не позволяет добавлять в правила операторов, работающих в России, критерии исключения банка по основаниям, устанавливаемым в иностранных государствах, уточнили в регуляторе.

В НПА позицию АБР поддержали. Ее исполнительный директор Мария Михайлова заявила, что инициатива депутатов нарушает принципы свободы договора, поскольку запрещает участникам технологической цепочки прекращать оказывать услуги в одностороннем порядке. Главное несовершенство будущего регулирования в том, что оно не дает практических механизмов исполнения его требований, полагает она. Если иностранные государства введут санкции против российских банков, то технически у международных систем пока нет возможностей преодолеть эти риски.