Заемщик в микрофинансовой организации под лимитом займов в год не использует максимально доступные для кредита суммы, а две трети из них имеют стаж обслуживания в одной МФО более года. Об этом в своем исследовании рассказал сервис «Робот Займер».



«Основной массив заемщиков, выбирающих весь допустимый лимит займов, — это достаточно зрелые клиенты, преимущественно (64%. — Прим. ред.) 26—35-летние мужчины. Займы они оформляют «по делу», не гонясь за максимально возможными суммами. Их текущий уровень доходов и финансовых обязательств вполне позволяет им использовать займы «до зарплаты» в качестве проверенного рабочего инструмента по ликвидации текущих финансовых разрывов. Основной же их причиной могут быть не столько непредвиденные обстоятельства либо объективная нехватка средств, сколько их отсутствие именно в текущий момент — например, на необходимую покупку либо в связи с особенностями зарплатного график», — считают аналитики компании.

Согласно закону, на 2018 год допустимый лимит составлял десять оформленных в МФО займов.

Уровень использования такими клиентами максимально доступных лимитов кредитования не доходит и до половины — 48,4%. Это отличается от общего уровня использования лимитов: клиенты МФО обычно в среднем выбирают 88—90% от одобренных им сумм.

По структуре занятости абсолютное большинство представителей такой категории заемщиков — наемные сотрудники (80,6%), это в целом соответствует и аналогичному показателю во всей клиентской структуре, отмечают эксперты. Уровень доходов таких заемщиков — почти 50% — находится в пределах 20—40 тыс. рублей, и более 40 тыс. рублей зарабатывают около 40%.

Явным признаком, выделяющим наиболее «частых» заемщиков, является посильный уровень текущей долговой нагрузки. Для 57,2% из них ежемесячный уровень обязательных платежей не превышает 5 тыс. рублей, а еще для 15,4% находится в пределах 5—10 тыс. рублей. В настоящее время, согласно данным компании, аналогичный уровень обязательств имеют 39,6% и 23,4% заемщиков соответственно.

«Подобные заемщики демонстрируют хорошую платежную дисциплину по причине своего достаточно устойчивого материального положения. Им известно, что без выплаты предыдущего займа МФО не выдаст последующую ссуду. В среднем у них низкая долговая нагрузка, и им не требуется рефинансирования своих долгов перед другими кредиторами. Микрозаймы таким клиентам нужны на крайне короткий срок — несколько дней — для решения текущих финансовых вопросов», — прокомментировала представитель «Займера» Юлия Храмова.

Однако в компании отмечают, что заемщики, которые уже выбрали допустимый лимит займов в одной МФО, могут переходить в другие компании. Часть из них будет пересматривать планирование своего бюджета. Также возможен вариант, когда такие клиенты переходят в ломбарды или к «серым» кредиторам.