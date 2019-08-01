Банк России поставил на контроль госпрограмму по субсидированию ипотеки для многодетных россиян, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства.

«Минфин России совместно с Банком России проработал вопрос осуществления контроля за реализацией банками программы субсидирования. По итогам принято решение о проведении ЦБ встреч с банками, участвующими в программе субсидирования, с целью недопущения со стороны банков необоснованных отказов в выдаче ипотечного кредита или его рефинансировании», — сообщили в пресс-службе правительства.



«Сроки начала рефинансирования кредитов банками, которые до настоящего времени не реализовали указанный механизм, Банком России поставлены на контроль», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Кабмина, крупнейший в РФ по объему ипотечного кредитования Сбербанк до настоящего времени не приступил к рефинансированию кредитов.

«По информации, поступившей в Минфин России по запросу о сроках начала рефинансирования кредитов в рамках программы субсидирования, заемщики Сбербанка смогут снизить ставку до 6% годовых только с августа 2019 года. Банк ВТБ запустил рефинансирование путем предоставления новых кредитов, при этом рефинансирование собственных кредитов путем заключения дополнительных соглашений в настоящее время готовится к запуску», — сообщили в Кабмине.

Также известно, что многодетные семьи уже получили более 400 млрд рублей на субсидирование ипотеки.

«В настоящее время в рамках реализации программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей, имеющих право на социальную поддержку, выдано более 15 тысяч кредитов, рефинансировано более 4 тысяч кредитов, профинансировано строительство более 700 тысяч квадратных метров жилья в новостройках, предоставлено субсидий из федерального бюджета на сумму более 400 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе правительства.