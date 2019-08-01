Число потенциальных банкротов физлиц в первом полугодии 2019 года составило 344,8 тыс. человек, что на 127,8 тыс. человек меньше, чем было в первом полугодии 2016 года (472,6 тыс. человек), говорится в сообщении бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно данным бюро, на 30 июня 2018 года количество данной категории заемщиков составляло 400,9 тыс. человек, на тот же период 2017 года — 453,2 тыс. человек.

По словам генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, тенденция к снижению количества потенциальных банкротов среди физических лиц связана с тем, что банки могут передавать портфели «плохих» долгов различным заинтересованным организациям или списывать их со своего баланса. Также в настоящий момент наблюдается уменьшение доли выхода в дефолт по вновь открытым кредитным продуктам, добавил он.

«В среднем в России доля физических лиц — потенциальных банкротов от общего числа заемщиков довольно стабильна и составляет 1,3%. При отсутствии существенных предпосылок к ухудшению финансового климата в стране данный тренд продолжит свое развитие и число потенциальных банкротов будет плавно снижаться», — пояснил Лагуткин.

Под потенциальными банкротами в исследовании понимаются граждане, имеющие просроченные кредитные обязательства в течение 90 дней и более общей суммой свыше 500 тыс. рублей.