Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала». Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — сказал премьер.

Он напомнил, что давал поручение по поводу усиления ответственности для недобросовестных подрядчиков. Речь идет не только об административной ответственности, но и введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогами конкурсов, пояснил Медведев.

По его словам, случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на уничтожение его результатов, должны быть наказуемы. Медведев отметил, что речь идет о такой ситуации, когда заявка подается в виде, «который неисполним», в результате конкурс завершается. «В результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — сказал он.

Это может происходить из-за желания «разбить» конкурс и в будущем участвовать в его отдельных частях, действий назло и по другим причинам, предположил Медведев.