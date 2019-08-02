Риски повторения в России кредитного перегрева 2013—2014 годов переоценены, следует из аналитического обзора Альфа-Банка. Доходы населения, снижавшиеся несколько лет подряд, вряд ли упадут еще сильнее, а потому и рынок меньше подвержен рискам невыплат по займам, отмечает главный экономист банка Наталия Орлова. Об этом пишет РБК .

Споры между Минэкономразвития и ЦБ, а также опыт кредитного перегрева 2013—2014 годов породили на рынке мнение о больших проблемах в розничном кредитовании, указывает Орлова. К тому же сам ЦБ за последний год принял меры по сдерживанию роста розничного кредитования: он дважды повысил рисковые надбавки, а кроме того, в сентябре и декабре 2018 года повысил ключевую ставку. Однако за счет этих мер охладить рынок не удалось, отмечает она.

Если при оценке рисков ориентироваться на 2014 год, выводы можно сделать весьма негативные, пишет Орлова. Но сходство между цифрами еще не гарантирует, что ситуация повторится. Во-первых, перегрев 2013—2014 годов произошел в ситуации быстрого роста реальных располагаемых доходов населения — в среднем на 3% в годовом выражении в 2010—2014 годах и на 4,3% — в 2012—2013 годах. Кредитное сжатие началось, когда реальные доходы в 2014 году начали падать, а платежеспособность домохозяйств ухудшилась, напоминает эксперт. Сейчас розничное кредитование восстанавливается на фоне снижения реальных доходов — в 2017—2018 годах в среднем они падали на 0,6% в годовом выражении. Никто не прогнозирует, что в ближайшие годы они упадут сильнее, хотя и значительного роста не ждут, напоминает Орлова.

Во-вторых, в отличие от 2013—2014 годов сейчас в России действует режим инфляционного таргетирования, поэтому ставки гораздо более предсказуемы, а волатильность в большей степени абсорбируется валютным рынком, пишет Орлова.

Наконец, сейчас нет перегрева в потреблении. В 2013—2014 годах быстрый рост кредитования был частью потребительского бума, напоминает Орлова: с 2009 года потребление домохозяйств накопленным итогом к 2013-му выросло на 28%, в два раза превысив накопленный рост экономики, а сейчас эти показатели близки. Таким образом, риск резкого ухудшения динамики доходов, которые и так почти не растут, не слишком высок и не так грозит рынку розничного кредитования, указывает аналитик.

«Иными словами, сейчас не только рынок розничного кредитования менее подвержен рискам, связанным с сильным ухудшением динамики доходов (они и так почти не растут) или связанным с ростом процентных ставок (сейчас ЦБ больше не обязан беспокоиться о волатильности курса рубля), но и последствия замедления роста розничного кредитования выглядят не такими болезненными для экономики по сравнению с тем, что было прежде», — резюмирует Орлова.