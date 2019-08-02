Уровень безработицы и численность безработных в России продолжает обновлять исторические минимумы, при этом одновременное изменение демографической структуры населения приводит к значительному снижению и числа занятых. Такая ситуация указывает на риски как для дальнейшего роста экономики, так и с точки зрения инфляции в среднесрочном периоде, говорится в очередном (за июль) выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Так, в июне численность безработных снизилась до 3,3 млн человек, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. Уровень безработицы достиг исторического минимума в 4,4%. Впрочем, сезонно сглаженный показатель практически не изменился и находится на уровне 4,6% практически все первое полугодие 2019 года, делают оговорку авторы обзора.

По мнению аналитиков ЦБ, снижение степени вовлеченности граждан в рынок труда и численности занятых и безработных в основном вызвано изменением возрастной структуры населения. В 2019 году быстро снижается численность населения в возрастных категориях 25—29 и 50—54 года, а вслед за ней и численность рабочей силы в этих возрастах. При этом значительное увеличение численности людей старше 60 лет сопровождается лишь небольшим ростом числа занятых среди них. «К решению не оставаться на рынке труда некоторых работников пенсионного возраста может подталкивать и снижение спроса на рабочую силу из-за текущего временного замедления роста экономики. Альтернативные источники данных подтверждают снижение потребности в рабочей силе в последние месяцы», — говорится в обзоре.

«Складывающаяся на рынке труда ситуация создает риски для дальнейшего роста экономики и инфляции. Если большая часть работников уходит с рынка труда навсегда (например, решив окончательно уйти на пенсию), то по мере дальнейшего постепенного ускорения темпов роста экономики работодатели могут столкнуться с проблемами при расширении штата в условиях рекордно низкого числа безработных. Это будет сдерживать их возможности по расширению производства. К тому же усиление конкуренции за работников при низкой безработице может приводить к ускорению роста заработных плат, создавая риски для инфляции», — рассуждают авторы выпуска «Трендов».

Впрочем, пока на фоне снижения численности занятых заработная плата растет умеренными темпами, уточняют они. Росстат пересмотрел оценку роста реальной заработной платы за май в меньшую сторону — до 1,6% в годовом выражении (изначальная оценка — 2,8%). По предварительной оценке, в июне рост ускорился до 2,3%. По номинальным зарплатам динамика выше: в частном секторе по итогам мая средняя зарплата выросла на 6,5% в годовом выражении (темп роста практически во всех отраслях частного сектора оказался слабее по сравнению с апрелем), в государственном — на 7,7% (здесь, наоборот, ускорение).

В России впервые за два года зафиксирована недельная дефляция По прогнозу ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

Относительно текущей инфляционной динамики в обзоре говорится, что рост цен на наиболее устойчивые к действию временных факторов компоненты потребительской корзины сохраняется на уровне, соответствующем цели Банка России по инфляции. По мнению экспертов, это будет способствовать замедлению инфляции до 4% по мере перехода ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике. Аналитики ДИП ЦБ напоминают, что в июне годовая инфляция понизилась до 4,66% с 5,13% в мае, при этом, по их данным, «ежемесячный темп роста потребительских цен замедлился, оказавшись значительно ниже траектории, соответствующей инфляции 4% в пересчете на год».

За период с 1 по 29 июля прирост потребительских цен составил 0,23%. Предварительная оценка роста цен в целом за июль по сравнению с предыдущим месяцем составляет 0,2—0,3% (4,6—4,7% в годовом выражении).

«Временные факторы, связанные главным образом с курсовой динамикой, стабилизацией цен на моторное топливо и ранним поступлением урожая, свидетельствуют о преобладании дезинфляционных рисков на краткосрочном горизонте. Однако в среднесрочной перспективе более выраженными остаются риски отклонения инфляции вверх от цели в 4%, которые обусловлены геополитическими факторами и волатильностью на финансовых рынках, а также неопределенностью бюджетной политики, повышенными и незаякоренными инфляционными ожиданиями и ситуацией на рынке труда», — заключают в ДИП ЦБ.



ЦБ: замедление инфляции не привело к снижению инфляционных ожиданий россиян Население продолжает ожидать, что через год цены вырастут на 9,4%, а через три года инфляция будет выше 4%.

В выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» подчеркивается, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка России.