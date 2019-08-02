Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 августа 2019 года составил 7,868 трлн рублей, что эквивалентно 124,1 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина.

По состоянию на 1 июля объем ФНБ составлял 3,76 трлн рублей, что эквивалентно 59,6 млрд долларов. Таким образом, объем ФНБ за месяц увеличился на 4,1 трлн рублей.

В результате по состоянию на 1 августа 2019 года объем ликвидных активов ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,245 трлн рублей, или 98,533 млн долларов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2018 года по 31 июля 2019-го составила 397,7 млн долларов, что эквивалентно 25,203 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 июля 2019 года составила отрицательную величину, равную 285,774 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.



Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 23,986 млрд рублей, что эквивалентно 369,7 млн долларов.