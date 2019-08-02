Показатель прироста ВВП по итогам 2019 года может оказаться вблизи нижней границы прогнозного интервала Банка России в 1—1,5%. Об этом говорится в очередном (за июль) выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

«Судя по показателям экономической активности, рост российской экономики во II квартале несколько ускорился в годовом сопоставлении. Вместе с тем темпы роста остаются пониженными из-за уменьшения экспорта и слабости внутреннего спроса в условиях торможения мировой экономики, уменьшения численности рабочей силы и других структурных и институциональных проблем в российской экономике. Бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике во втором полугодии, в то время как замедление инфляции поддержит потребительский спрос», — пишут авторы бюллетеня, уточняя, что ускорению роста могут помешать внешние риски, связанные в том числе с замедлением роста мировой экономики.

МЭР: рост ВВП в первом полугодии составил 0,7% Во II квартале этого года рост ВВП России оценивается в 0,8% в годовом выражении.

В числе прочего в выпуске отмечается, что в I квартале текущего года основной положительный вклад в рост ВВП внесло увеличение потребления на 1,6% в годовом выражении (при этом основным фактором, поддерживающим внутренний спрос, продолжило оставаться расширение потребительского кредитования, следует из материалов ДИП ЦБ), а основным сдерживающим фактором стало снижение валового накопления основного капитала (на 2,6% год к году).

«Согласно данным Росстата, в апреле — мае потребительский спрос продолжил ослабевать… Это может означать, что во II квартале вклад расходов домашних хозяйств на конечное потребление в рост ВВП несколько уменьшится по сравнению с I кварталом», — рассуждают аналитики.

По предварительным оценкам ДИП ЦБ, с учетом сезонного и календарного факторов ВВП сократился в I квартале 2019 года по сравнению с IV кварталом 2018-го на 0,3%.

«В целом данные Росстата по использованию ВВП в сочетании с динамикой краткосрочных опережающих индикаторов говорят о замедлении темпов роста экономики в первом полугодии 2019 года», — отмечают эксперты ЦБ.

В то же время они указывают, что «динамика ВВП, оцениваемая ДИП по модели на базе широкого перечня показателей краткосрочной статистики, характеризуется умеренной волатильностью, отражая плавный характер динамики роста в последние два года и, в частности, более плавное по сравнению с текущей оценкой Росстата замедление темпов роста экономики ниже потенциала в начале 2019 года».

ЦБ: темп прироста ВВП России ускорится в III квартале до 0,8—1,3% По оценкам Банка России, во II квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП повысился до 0,5—1%.

По итогам вышедшей к 18 июля статистики оценка прироста ВВП во II квартале 2019 года была понижена до 0,1—0,2% квартал к кварталу, указано в «Трендах». Таким образом, квартальный прирост окажется в положительной области, но останется ниже своего потенциального уровня, полагают в ДИП Центробанка.

«По мере выхода краткосрочной статистики в течение апреля — июня нами фиксировалось последовательное снижение индексной оценки ВВП во II квартале. В целом это говорит о том, что макроданные за последние месяцы оказались несколько хуже ожиданий в начале 2019 года... Мы по-прежнему ожидаем постепенного ускорения роста ВВП во втором полугодии. В III—IV кварталах экономика будет расти темпами в 0,3% квартал к кварталу, которые близки к потенциальному уровню. При этом возможен более быстрый рост ВВП по причине того, что модель может не до конца учитывать ожидаемый разворот в положительную сторону динамики временных факторов, которые ранее были негативными и сдерживали рост в первом полугодии. Приведенные оценки квартальных темпов прироста ВВП предполагают рост ВВП по итогам 2019 года вблизи нижней границы интервала прогноза Банка России (1—1,5%)», — заключают аналитики ДИП ЦБ.



В выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» подчеркивается, что содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией Банка России.