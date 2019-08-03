Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разработало правительство. Документом предлагалось изменить критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка.

Сейчас право на выплаты есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Согласно закону, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя.

Путин поручил внести изменения в закон для увеличения выплат по уходу за детьми В настоящее время пособие выплачивается в размере 50 рублей.

Для них одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей.

Также в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. В настоящее время это полтора года, будет три года.

Эти изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок. В ходе прямой линии Путин отметил, что семьи с доходом порядка 45 тыс. рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка около 10 тыс. рублей.