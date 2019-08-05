Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает РБК .

Как отмечается в исследовании, Росстат по итогам I квартала 2019 года оценил рост экономики в 0,5% год к году. Эксперты института предполагают, что рост обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, в то время как анализ реестра субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует о снижении экономической активности. Спад начался в августе прошлого года. По мнению экспертов, резкое изменение численности сотрудников микро- и малых предприятий связано с тем, что часть малых предприятий перешла в разряд микропредприятий.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.

По словам доцента РАНХиГС Олега Филиппова, рецессия в России уже началась. «Это полугодие — по ряду отраслей это четко видно — самое худшее с кризиса 1998 года, — заявил он РБК. — Граждане становятся все больше неплатежеспособны. Количество сделок по распродаже предприятий малого и среднего бизнеса их владельцами в этом году превысило результат за последние восемь-девять лет». По мнению Филиппова, небольшой рост экономики может быть продемонстрирован за счет крупного иностранного бизнеса или госсектора. А малый и средний бизнес начинает постепенно превращаться в микропредприятия, которые могут хоть как-то конкурировать за счет упрощенной системы налогообложения и сокращения персонала до предела.

Скатывание малого и среднего бизнеса в рецессию видно невооруженным глазом, утверждает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. «Традиционно большая часть малых компаний в России — это малый торговый бизнес. В последнее время из-за агрессивного развития сетевой розницы практически ежедневно закрываются маленькие магазинчики, и на их место становятся сетевые», — отметил он.