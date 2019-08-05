Только 1,4% работников в регионах получают зарплату свыше 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter.

Так, если говорить о реальных, а не предлагаемых в вакансиях зарплатах, то по данным HeadHunter, доля сотрудников, получающих заработную плату от 100 тыс. рублей, составляет: в России — 5%, только в Москве — 14%, только в Санкт-Петербурге — 7%, в регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, — 1,4%.

Среди 75% вакансий с указанной зарплатой соискатели могут рассчитывать на 100 тыс. рублей и более высокую зарплату лишь в 6% случаев, это почти 205 905 вакансий.

​Названа доля россиян с зарплатами более 75 тыс. рублей в месяц Такую зарплату получают только 12% сотрудников.

Самая высокая доля вакансий с зарплатами свыше 100 тыс. рублей зафиксирована у высшего менеджмента (33% вакансий), в добыче сырья (23%), в IT-, интернет- и телеком-компаниях — 19% вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. рублей, пояснили в HeadHunter.

Как пояснила руководитель исследовательской службы HeadHunter Мария Игнатова, доход топ-менеджеров сильнее, чем у других сотрудников, привязан к выполнению плановых показателей компании. За выполнение планов они получают бонусы, поэтому потолок зарплаты может быть гораздо выше.

Самая низкая доля — у административного персонала (1%), в сфере безопасности, госслужбы и в категории «Начало карьеры» (по 2%). Среди вакансий для рабочего персонала доля таких вакансий 3%, добавили в сервисе по поиску работы.