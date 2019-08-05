Эксперты ожидают достаточно спокойной ситуации в российском финансовом секторе в ближайшие годы при стагнации в реальном. Об этом свидетельствуют результаты очередного квартального опроса профессиональных прогнозистов, проведенного институтом «Центр развития» НИУ «ВШЭ».

Опрос о перспективах российской экономики в 2019—2020 годах и далее до 2025 года проводился в период с 19 по 29 июля, в нем приняли участие 25 экспертов из России и других стран.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился три месяца назад, консенсус-прогнозы по росту ВВП снизились на 0,2 процентного пункта для всех лет, кроме 2020 года (для этого периода консенсус-прогноз остался прежним).

«За все семь лет (2019—2025 годы) «недобор» составил 1,3% от уровня 2018 года, что даже превышает прирост ВВП за текущий год. Такую «потерю» трудно признать незначительной, — говорится в материале ВШЭ. — Кроме того, еще более определенно, чем раньше, двухпроцентный рост предстает как фактически максимально возможный для российской экономики (и то в достаточно отдаленной перспективе). Ни уверенность в скором достижении инфляционного таргета Банка России (4% в год), ни ожидаемое снижение ключевой ставки (еще на 0,25 п. п. в этом году, примерно на 0,5 п. п. в следующем и на 0,25—0,5 п. п. в 2024—2025 годах), ни, наконец, реализация намеченных национальных проектов не смогут, согласно консенсус-прогнозу, «разогреть» российскую экономику до темпов, хотя бы близких к 3% в год. Лишь один эксперт из 25 надеется на трехпроцентный рост ВВП, и то лишь в 2024—2025 годах».

«Отсутствие заметной реакции российской экономики на снижение реальной процентной ставки до 2—2,5% (этот уровень обычно считается вполне совместимым со здоровым экономическим ростом) объясняется, видимо, возможным замедлением мировой экономики вследствие разгорающихся торговых войн, а также целым рядом нерыночных факторов, начиная от низкого качества российских институтов и кончая антироссийскими санкциями», — также отмечается в обзоре ВШЭ.

Следуя за текущими тенденциями в динамике нефтяных цен и валютного курса, эксперты спрогнозировали несколько более дешевую нефть и несколько более слабый рубль в сравнении с апрельским опросом, но, по большому счету, в долгосрочной перспективе эксперты ожидают достаточно стабильного курса рубля и достаточно стабильных нефтяных цен.

Согласно последнему прогнозу, курс доллара на конец года будет двигаться от отметки 68,6 рубля в 2021-м к 72,1 рубля в 2025-м с пиком в 73,6 рубля в 2024-м (в апрельском прогнозе предполагалось движение в этот период от 67,8 к 71,1 рубля с пиком 2024 года на уровне 72,1). При этом на конец этого и следующего годов теперь ожидаются более низкие курсы: 65,5 и 66,7 рубля за доллар соответственно (против 66,5 и 67,5 рубля в апрельском прогнозе). Отметим, что последний опрос проводился до того, как рубль в начале августа отреагировал на информацию о новых американских санкциях.

Что касается опубликованного еще в апреле базового сценария Министерства экономического развития, то для 2019—2020 годов он и сейчас не слишком сильно отличается от ожиданий независимых экспертов, указывают в Центре развития ВШЭ. Однако с 2021 года он резко расходится с консенсус-прогнозом: МЭР гораздо пессимистичнее смотрит на перспективы нефтяных цен, но при этом гораздо оптимистичнее — на динамику ВВП. В частности, с 2021 года МЭР ожидает ускорения экономического роста до 3,1—3,3% в год, что, как отмечается в обзоре ВШЭ, для абсолютного большинства независимых прогнозистов выглядит несбыточной мечтой.

В целом в более или менее длительной временной перспективе консенсус-прогноз предполагает такой сценарий: прирост ВВП — менее 2% в год (в частности, 1,1% в 2019 году против 1,3% в апрельском прогнозе и 1,7% в 2020 году); инфляция — 4%; ключевая ставка Банка России — примерно 2% в реальном выражении. При этом ожидается, что цена нефти колеблется в диапазоне 60—65 долларов за баррель, а валютный курс ослабляется примерно на 1 рубль за доллар в год, иногда чуть больше, иногда чуть меньше.

«Таким образом, большинство экспертов ожидают достаточно спокойной ситуации в финансовом секторе при стагнации в реальном (для развивающейся экономики, каковой является Россия, темпы ниже 2% трудно не счесть стагнацией)», — заключают в Центре развития ВШЭ.



Как уточняется, два прогнозиста предсказывают рецессию в 2022—2023 годах, но пока их точка зрения не разделяется большинством экспертного сообщества.