Темпы снижения численности рабочей силы в РФ значительно ускорились в 2019 году: в I квартале она сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти на 0,8 млн человек, до 75 млн, против снижения показателя за весь 2018 год лишь на 0,1 млн человек. В результате число экономически активных граждан, без учета Республики Крым и Севастополя, вернулось к уровню 2005 года. В целом за период 2000—2018 годов численность рабочей силы в России увеличилась, но дальнейший рост возможен главным образом лишь за счет более активного вовлечения в рынок труда населения старшего возраста, говорится в одном из материалов очередного выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России» от Института Гайдара и РАНХиГС.

Численность рабочей силы определяется как совокупное число занятых (занимающихся приносящей доход работой) и безработных (не работающих, но ищущих работу и готовых к ней приступить). В рабочую силу попадают лица с нестандартными формами занятости и индивидуальные предприниматели, в число безработных — все безработные, а не только зарегистрированные в службах занятости. Рабочая сила (численность экономически активного населения) является ацикличным показателем, ее сокращение ведет к ограничению возможностей экономического роста в стране, поясняет автор обзора — старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, сокращение рабочей силы продолжается с 2016 года, и эта динамика соответствует общероссийским демографическим трендам. В российской статистике еще с советского периода все население традиционно делилось на население трудоспособного возраста (с 15 до 59 лет для мужчин и до 54 лет для женщин), старше такого возраста и младше него. Численность населения трудоспособного возраста снижается в РФ с 2006 года и за 12 лет уменьшилась на 9%. Но такой возрастной диапазон сейчас слабо соответствуют возрастному профилю участия населения в рабочей силе, отмечает эксперт. Так, лишь 7,7% молодежи в возрасте 15—19 лет находились в 2018 году на рынке труда, при этом 55% женщин 55—59 лет продолжают трудиться. «В современных условиях более точным диапазоном, в котором сосредоточены основные рабочие возраста (более 50% мужчин и женщин вовлечены в трудовые отношения), можно считать 20—59 лет», — указывает автор материала, уточняя, что в результате повышения пенсионного возраста верхняя граница несколько возрастет.

Динамика численности населения в таких возрастных границах близка к динамике численности рабочей силы: она активно росла в прошлом десятилетии, медленно снижается последние девять лет. Если население в трудоспособном возрасте сокращается с 2006 года, то численность 20—59-летних начала снижаться лишь с 2011 года и уменьшилась на 5,2%.

Приток мигрантов в Россию достиг максимума за 10 лет Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.

Рост численности рабочей силы в первом десятилетии 2000-х годов, а также сохранение этого показателя неизменным на протяжении 2011—2018 годов были возможны благодаря не только относительно благоприятной демографической динамике в этот период, но и все большему вовлечению населения в рынок труда, полагает эксперт. «1990-е годы характеризовались не только высокой по российским меркам безработицей, но и уходом из рабочей силы в экономическую неактивность, после 2000 года тренд развернулся. Совокупный уровень экономической активности (отношение численности экономически активного населения к общей численности населения в возрасте 15—72 лет) вырос на 3,8 процентного пункта, однако динамика этого показателя существенно различалась по возрастам: у 15—24-летних он снизился на 10—12 п. п., тогда как у остальных возрастных групп — вырос… При этом, несмотря на значительный рост экономической активности у 55—59-летних, к 2018 году уровень экономической активности населения старшего возраста остается ниже среднего уровня развитых стран», — пишет Ляшок.

В целом за период 2000—2018 годов численность рабочей силы в России увеличилась на 3,7 млн человек. Старение населения негативно влияло на численность рабочей силы: при неизменном уровне экономической активности она сократилась бы на 0,5 млн человек. Но демографические изменения компенсировались дополнительным вовлечением населения в трудовые отношения, что позволило увеличиться численности экономически активного населения на 4,2 млн человек.

Что касается начала 2019 года, то, с одной стороны, население продолжает стареть, сокращается число потенциальных работников (численность населения в возрасте 20—59 лет за год снизилась на 1 млн человек), с другой — наблюдается снижение экономической активности населения: с 62,6% в I квартале 2018 года до 62% в аналогичный период 2019-го. Частично это объясняется структурными эффектами: при старении населения средний уровень экономической активности падает. Тем не менее наблюдавшийся как минимум последние десять лет рост активности в трудоспособных возрастах в 2019 году практически прекратился.



«Можно предположить, что в настоящее время достигнут предел экономической активности для населения в основных трудовых возрастах. Дальнейший рост возможен главным образом лишь за счет более активного вовлечения в рынок труда населения старшего возраста», — заключает автор исследования.