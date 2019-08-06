Минэкономразвития в прошлом месяце зафиксировало «высокий процент неисполнения» министерствами и ведомствами правительственного плана «Трансформация делового климата» (ТДК), направленного на улучшение условий ведения бизнеса в России, сообщает РБК . Это следует из протокола заседания правительственной подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики, возглавляемой министром Максимом Орешкиным.

Правительство утвердило пакет мер плана «Трансформация делового климата» в январе. Меры, призванные улучшить инвестклимат в России, охватывают 12 направлений, каждое из которых ведет отдельная экспертная группа. В частности, план предполагает, что российские компании получат право подать единую заявку через сайт госуслуг, получить технические условия и заключить договоры о подключении «сразу ко всем необходимым сетям». Всего план содержит 130 пунктов, по которым предусмотрена разработка свыше 60 федеральных законов и актов правительства, а также 21 ведомственного акта. Однако Минэкономразвития отмечает высокий процент неисполнения федеральными министерствами и ведомствами мероприятий плана, сроки которых наступили в I и II кварталах 2019 года.

Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата Утвержденный план мероприятий должен упростить процесс открытия нового бизнеса.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Минэнерго, Минстрою, МЧС, Минтрансу, Минприроды, ФАС, Росреестру, ФСБ, ФТС, ФСТЭК, Казначейству и правительству Москвы «принять исчерпывающие меры» по реализации пунктов плана, которые уже необходимо было выполнить за первое полугодие, и представить отчет о проделанной работе. Срок исполнения — август 2019 года. В августе Минэкономразвития планирует направить в Госдуму перечень приоритетных законопроектов, разработанных для исполнения плана по трансформации делового климата, следует из протокола.

Согласно плану в марте должны были быть внедрены веб-cервисы Росреестра для электронного взаимодействия службы с компаниями, осуществляющими кадастровую деятельность, банками, строительными компаниями, кадастровыми инженерами и др. Однако пока электронное взаимодействие с Росреестром не заработало в полной мере, и Орешкин поручил службе представить в Минэкономразвития план реализации этой меры, включая предложения по подключению банков к веб-cервисам Росреестра, следует из протокола заседания. Минприроды поручено представить проект постановления правительства, уточняющий критерии отнесения предприятий пищевой промышленности к оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, говорится в протоколе заседания. Соответствующий акт правительства, согласно плану ТДК, должен был быть подготовлен Минприроды в мае.

Также Орешкин поручил Минфину представить в Минэкономразвития согласованные с экспертами предложения по дополнению плана ТДК новым мероприятием в развитие пункта по включению оценки эффективности налоговых льгот в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.