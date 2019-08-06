Генпрокуратура через Банк России сможет запрашивать сведения о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом. Соответствующий закон во вторник, 6 августа, вступил в силу.



Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон, позволяющий Генпрокуратуре запрашивать Центробанк для дальнейшего получения информации от иностранных банков о вкладах россиян, которым запрещено их иметь.

В законе указывается, что при проведении антикоррупционных проверок Генпрокуратура РФ будет сотрудничать с органами иностранных государств.

По просьбе прокуратуры ЦБ РФ будет запрашивать у иностранных центробанков и финансовых регуляторов данные о наличии за границей финансовых активов лиц, которым российское законодательство запрещает владеть такими активами.

В настоящее время законодательством установлен запрет для высокопоставленных чиновников, госслужащих, депутатов и сенаторов открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний.