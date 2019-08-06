Второй пакет санкций, введенных госдепартаментом США в отношении Российской Федерации в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», не окажет непосредственного влияния на оценку рейтинговым агентством S&P кредитоспособности России. Об этом агентство пишет в тематическом обзоре, уточняя, что, по его мнению, риск введения более строгих санкций сохраняется.

Госдепартамент США ввел 2 августа 2019 года санкции в отношении России, которые применяются к внешним заимствованиям российского правительства, номинированным в долларах США (то есть не касаются заимствований в национальной валюте). Санкции не ограничивают доступ финансовых институтов США к вторичному рынку суверенных долговых обязательств России, а также не распространяются на заимствования российских государственных корпораций и финансовых институтов, уточняют в S&P.

«Стабильный» прогноз агентства по суверенным кредитным рейтингам России предполагает, что возможные дополнительные санкции, помимо введенных ранее, будут касаться первичного рынка суверенных долговых обязательств, отдельных корпораций или финансовых институтов, не имеющих системной значимости. «Мы также исходим из того, что ответные меры российского правительства будут связаны с купированием макроэкономических рисков, обусловленных введением новых санкций, и ограничением масштаба контрсанкций», — указывают аналитики.

Базовый макроэкономический и рейтинговый сценарий агентства уже учитывает ряд возможных ограничений в отношении первичного рынка суверенных долговых обязательств. В S&P полагают, последние санкции не окажут значительного влияния на кредитоспособность российского правительства ввиду следующих обстоятельств.

По мнению агентства, власти РФ смогут справиться с последствиями даже полного запрета инвестиций в новые суверенные выпуски облигаций с учетом «сильных бюджетных показателей российского правительства, двойного профицита, прочной позиции страны как внешнего нетто-кредитора и ограниченного объема потребностей в госзаимствованиях (около 1,5% ВВП ежегодно) на фоне значительных остатков средств на счетах Федерального казначейства (3% ВВП)».

Несмотря на то, что валютный долг России номинирован главным образом в долларах США, его совокупный объем невелик (2,5% ВВП). В качестве важного фактора аналитики отмечают снижение совокупной доли государственных еврооблигаций, держателями которых являются нерезиденты (в настоящее время она составляет менее половины имеющихся в обращении бумаг, при этом на долю инвесторов из США приходится лишь пятая часть всех выпусков еврооблигаций), что ограничивает возможное негативное влияние продажи долей нерезидентов на платежный баланс. На данный момент ЕС не ввел аналогичных санкций, что, как отмечают в S&P, теоретически дает возможность российскому правительству осуществлять заимствования в евро. В любом случае планы по внешним заимствованиям на 2019 год уже выполнены правительством РФ, а займы в валюте в 2020—2021 годах планируются на невысоком уровне — 3 млрд долларов в год.

Правительство России производит заимствования главным образом в национальной валюте. Несмотря на то, что доля нерезидентов в общем объеме рублевых суверенных облигаций увеличилась до 31% по состоянию на конец июня-2019, новые санкции не распространяются на этот долг, что ограничивает масштаб макроэкономических последствий в случае ускоренной продажи этих облигаций. «Даже в таком случае мы полагаем, что внутренний спрос на ОФЗ достаточно высок и может заместить спрос со стороны нерезидентов», — пишет S&P.



«Тем не менее прогноз в отношении дальнейших санкций остается крайне неопределенным. Так, на данный момент мы не знаем, приведут ли новые санкции в отношении первичного рынка долговых обязательств к тому, что инвестиционные банки США исключат российские ценные бумаги из расчета индекса облигаций. Такой шаг может обусловить повышение стоимости капитала для России», — предупреждают в агентстве.