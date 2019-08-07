Доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%

В прошлом году доля «серых» доходов россиян составила 12,6% ВВП, оценили в Росстате. В абсолютном выражении — 13,07 трлн рублей (номинальный ВВП 2018-го составил 103,8 трлн) — это минимум за последние пять лет, сообщают «Известия» .

Как рассказал директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида, в последние годы наблюдается тенденция: если раньше люди брали подработки, чтобы улучшить свое благосостояние, то сейчас отказываются от них, поскольку у россиян снизился спрос на такие услуги — у граждан стало меньше денег на это. Доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%, оценил он.

Государство пытается «обелить» рынок работающих на себя — самозанятых. Андрей Покида подчеркнул, что, по опыту других стран, полностью изжить «серый» сектор не получится. Однако при комплексном подходе с грамотным регулированием сферы и своевременной поддержкой бизнеса за десять лет возможно сократить сегодняшний показатель вдвое.

​Названа доля россиян с зарплатами более 75 тыс. рублей в месяц Такую зарплату получают только 12% сотрудников.

По словам экспертов, наряду с самозанятыми значительную часть «серого» сектора экономики составляют предприятия и организации, которые платят сотрудникам зарплату в конверте. Работники не готовы отказываться от подобных предложений, что связано с недоверием к пенсионной системе. Работающая часть населения после перманентных реформ в этой сфере не особо надеется на выплаты в будущем, поэтому стремится обеспечить себе безбедную старость самостоятельно.

Еще одна причина, по которой россияне сами соглашаются на зарплату в конверте, — низкий доход. Как ранее сообщалось, модальная (то есть самая распространенная) зарплата в России составляет лишь 23,5 тыс. рублей. Согласно экспертным оценкам, именно это значение наиболее объективно отражает уровень денежных поступлений у граждан. По данным Росстата, средний размер оплаты труда — 47,7 тыс. рублей.