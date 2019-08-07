Минэкономразвития ожидает в России в августе дефляцию на уровне 0—0,2% в месячном выражении в связи с удешевлением плодоовощной продукции. Годовая инфляция в августе составит 4,4—4,5%, сообщается в докладе Министерства экономического развития «Картина деловой активности. Август 2019 года».

«В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от минус 0,2% месяц к месяцу до 0%), что соответствует годовым темпам роста 4,4—4,5% год к году. Дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции», — говорится в материалах ведомства.

В июле годовая инфляция продолжила замедляться — до 4,58% год к году после 4,66% месяцем ранее (0,2% месяц к месяцу против 0,04% в июне). «В помесячном выражении с исключением сезонного фактора потребительская инфляция в июле вернулась к уровню апреля — мая после разового снижения в июне», — указывает МЭР.

Основной вклад в повышение цен в июле, по данным министерства, внесла индексация тарифов на коммунальные услуги населению, которые выросли на 2,47%, что соответствует установленным параметрам (2,4%). Цены на жилищно-коммунальные услуги в целом увеличились на 1,8% месяц к месяц в июле, а их накопленный рост с начала года составил 4,3% с учетом повышения базовой ставки НДС.

Темпы продовольственной дефляции несколько замедлились относительно предыдущего месяца на фоне замедления темпов удешевления плодоовощной продукции. «При этом темпы роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции, а также непродовольственных товаров (за исключением бензина и подакцизной продукции) сохранились приблизительно на уровне предыдущих месяцев», — отмечает ведомство.

Монетарная инфляция продолжает сохраняться на уровне ниже целевого ориентира Банка России в 4%, заключает МЭР.