Минфин России на аукционе в среду разместил весь выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии № 26227RMFS на 20 млрд рублей при спросе 59,1 млрд, говорится в материалах ведомства.



Дата погашения — 17 июля 2024 года. Цена отсечения составила 101,631% к номиналу, доходность по цене отсечения — 7,13% годовых.

Средневзвешенная цена составила 101,636% к номиналу, средневзвешенная доходность — 7,13% годовых.

Всего в III квартале 2019 года ведомство планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей.