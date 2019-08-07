Хотя новые санкции США не скажутся на кредитоспособности российского правительства в краткосрочной перспективе, их долгосрочные последствия будут серьезнее, пишет рейтинговое агентство Moody's Investors Service в отчете для инвесторов. Об этом сообщает РБК .

Так, новые санкции не отрезают Россию от международных рынков капитала, но могут ограничить доступ к западной экспертизе и финансированию, которые необходимы для модернизации российской экономики, считает Moody's.

Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.

Новые санкции запрещают участие банков США в первичных размещениях облигаций российского правительства в иностранной валюте, а также валютное кредитование американскими банками правительства и Центробанка. Но они пока не затронули вторичный рынок российских госбумаг и рынок рублевых ОФЗ.

План по привлечению с рынка внешних займов на 2019 год уже перевыполнен, на 2020–2021 годы пока запланированы умеренные заимствования в размере 3 млрд долларов ежегодно. Также у России избыток ликвидных резервов, которые позволяют обойтись без выпуска международных облигаций. Внешняя задолженность правительства и ЦБ в долларах перед нерезидентами составила 18,7 млрд долларов на конец 2018 года, что существенно меньше показателя на конец 2013 года (30,8 млрд долларов), отмечает Moody's и добавляет, что в этом контексте санкции США могут повлечь дальнейшее сокращение долларовых выпусков России.