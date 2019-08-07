Россия активно работает с Китаем и арабскими странами, чтобы нивелировать собственные риски от замедления мировой экономики из-за торговых войн, а также ориентируется на внутреннее развитие, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Здесь, конечно, влияние (торговых войн на экономику РФ. — Прим. ред.) будет сдерживающее, но опять же, все в наших руках. Мы должны ориентироваться на внутреннее развитие, внутреннюю ситуацию при этом. Также использовать те возможности, которые у нас появляются на внешних рынках», — сказал Орешкин.

Он пояснил, что Россия активно работает с Китаем, с арабскими странами для того, чтобы «даже на фоне замедления спроса глобального увеличивать долю России на глобальном рынке, тем самым нивелировать в какой-то части замедление мировой экономики».

​Орешкин: Китай может переключиться на российский рынок из-за торговых споров с США Китайская экономика «будет испытывать не самые лучшие периоды», отметил министр.

По словам Орешкина, замедление темпов роста экономики РФ в первом полугодии 2019 года в том числе связано со слабостью мировой экономики на фоне торговых войн. Торговые войны — это то, что будет сильно бить по мировой экономике и, соответственно, по мировой промышленной динамике, по ценам на сырьевые товары, добавил министр экономического развития РФ.