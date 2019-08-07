Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства докапитализирован на 2 млрд рублей, чтобы стать поручителем перед банками для застройщиков, которые испытывают сложности с получением кредитов. Об этом в среду журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко во время рабочего визита в Ленинградскую область.

«Фонд защиты прав дольщиков получил докапитализацию для того, чтобы выступать поручителем перед банками по тем застройщикам, которые сегодня испытывают сложности в получении кредитов. 2 миллиарда рублей мы выделили, на 2 миллиарда рублей он может выступить поручителем. Если будут такие проекты в Ленобласти — будем решать», — сказал вице-премьер.

Он пояснил, что это решение принято, чтобы в том числе облегчить переход строительной отрасли на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.