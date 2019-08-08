Данные об инфляции в июле и начале августа 2019 года дают основания предполагать временный характер замедления роста цен в июне, сообщает «Коммерсант» . Согласно данным Росстата о структуре прироста Индекса потребительских цен (ИПЦ) в июле, он составил 0,2% (год назад — 0,3%), с начала года — 2,7% (2,4%).

При высокой доле продовольственной инфляции в корзине ИПЦ сдвиги сезонности имеют высокое значение. При этом отклонение инфляции от предполагаемой расчетной траектории ЦБ используется в качестве предмета спора о качестве расчетов ЦБ и о необходимости стимулирования экономического роста мерами денежно-кредитной политики (ДКП).

В бюллетене Минэкономики характер июльской инфляции оценивается однозначно: после июньского аномально низкого прироста ИПЦ инфляция вернулась к расчетным уровням. Ведомство, ссылаясь на расчеты «монетарной инфляции», считает уровень роста цен менее высоким, чем ориентиры ЦБ, и допускает в августе 2019 года дефляцию при ускорении темпов удешевления сезонной агропродукции. Данные Росстата показывают, что это, возможно, — первая неделя августа дала нулевой прирост ИПЦ.

В «ВТБ Капитале» полагают, что по итогам года инфляция останется в границах прогнозного диапазона Банка России (4,2—4,7%) на нижней границе, подтверждают восстановление в июле уровня инфляции до июньского и считают, что инфляция в первом полугодии 2019 года будет ниже «таргета» ЦБ в 4%. В Райффайзенбанке также готовы обсуждать возможность «закрепления инфляции сильно ниже 4%» на горизонте года в 2020 году, что увеличивает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ ниже 6,5% годовых — хотя и оценивают этот сценарий как маловероятный. Аналитики Райффайзенбанка считают, что дезинфляция в последние месяцы достигается почти исключительно за счет небазовой инфляции и не определена действиями ЦБ — то есть исходя из этого ИПЦ в июле находился выше условно равновесного уровня.