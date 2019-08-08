Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, поэтому прорабатываются вопросы повышения эффективности органов госуправления — из-за дробления полномочий гибкость системы госуправления снижается, растут расходы и число госслужащих, пишет Минфин в проекте «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020—2022 годы» и предлагает оптимизировать систему, сообщают «Ведомости» .

Избежать хотя бы дублирующих функций поможет специальный реестр функций федеральных органов власти, а повысить эффективность расходов — закрытые перечни обеспечивающих полномочий, которые можно отдать на аутсорсинг или централизовать — передать некоторые функции специальным учреждениям и ведомствам, что должно повысить прозрачность и снизить расходы бюджета, предлагает Минфин.

Финансовые функции останутся у министерств и ведомств, а бухгалтерские и отчетные возьмет на себя Федеральное казначейство, пояснил замруководителя ведомства Станислав Прокофьев: в 2017 году такие функции Федеральное казначейство получило от Росаккредитации, а в 2018-м — от Минобрнауки и Минпросвещения, всего полномочия переданы от 13 органов власти, а к 2021 году централизовать бухгалтерские функции в Федеральном казначействе должны 56 органов власти.

Передача бухгалтерии на аутсорсинг или другим ведомствам поможет снизить уровень необоснованных расходов, также избавиться можно было бы и от части юридических задач — обращаться в суд могут внешние специалисты, поддерживает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.