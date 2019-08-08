Минфин предлагает изменить использование налоговых льгот при трансграничных операциях для возвращения в страну денег, которые российский бизнес оставляет за рубежом, а также обновить критерии признания человека налоговым резидентом России, говорится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы» (ОННП), сообщают «Ведомости» .

Уже с 2015 года при выплате дохода за границу нельзя использовать пониженные ставки налоговых соглашений между странами, если получатель денег – промежуточная компания, которая не может ими распоряжаться, таким образом деньги транзитом переводятся в другие юрисдикции, оседая в итоге в офшорах, в такой ситуации с дивидендов нужно будет заплатить налог всего 5%, с процентов по займам – 0%.

Такая техническая компания может признать, что не является фактическим получателем дохода и тогда право на льготы перейдет по цепочке к следующему получателю денег: если это налоговый резидент России, то налоги будут удерживаться по ставке 13% при выплате дохода человеку, а компании – 13 или 0%; при этом на счете технической компании деньги могут оставаться сколько угодно, что не устраивает Минфин, ведомство предлагает применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании.

По словам экспертов, формулировка в проекте ОННП не ограничивает использование возвращенных в Россию средств, потом их можно будет вернуть на зарубежный счет, поэтому проблем у бизнеса даже при обязанности возвращать деньги в Россию возникнуть не должно; однако многие компании при таком подходе все же столкнутся со сложностями — если промежуточная компания убыточная, несет операционные расходы или платит зарубежные налоги, то вернуть российскому резиденту весь полученный доход будет невозможно, а значит, компания лишится льготной ставки.

Еще одна важная норма – новые критерии признания человека налоговым резидентом России, сейчас есть один критерий — человек должен провести в России более 183 дней в течение года, Минфин предлагает уменьшить срок до 90 дней, а также ввести новый критерий – центр жизненных интересов (наличие в стране недвижимости, работы, семьи и прочего).