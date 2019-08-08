Внешнеторговый оборот России в январе — июне 2019 года составил 320,8 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 92,2 млрд долларов, оказавшись на 5,4 млрд меньше, чем в январе — июне 2018-го.

Экспорт России за полгода составил 206,5 млрд долларов (минус 3,6% к январю — июню 2018-го).

Удельный вес топливно-энергетических товаров вырос до 64,7% (по итогам первого полугодия прошлого года равнялся 64%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров выросла с 67,8% до 69,2%, в страны СНГ — уменьшилась с 37,2% до 32,8%. По сравнению с январем — июнем 2018 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров сократился на 2,6%, а физический — возрос на 2,1%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта электроэнергии (плюс 31,5%), каменного угля (плюс 7,6%), автомобильного бензина (плюс 3,9%). Уменьшились физические объемы экспорта нефтепродуктов (минус 8,4%).

Импорт России в январе — июне 2019 года составил 114,3 млрд долларов (минус 2% в годовом выражении).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,9% (за первое полугодие 2018 года — 46,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции уменьшился на 4,5%. Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей (плюс 30,9%), легковых автомобилей (плюс 3,9%).

Среди стран дальнего зарубежья из числа основных торговых партнеров России увеличился товарооборот с Китаем (плюс 0,7% к январю — июню 2018 года), Нидерландами (плюс 13,8%), США (плюс 12,4%), Южной Кореей (плюс 21,1%), уменьшился — с Германией (минус 13,7%), Италией (минус 4,8%), Турцией (минус 10,4%), Японией (минус 0,8%), Польшей (минус 26,1%), Финляндией (минус 8,4%).

Из десяти, помимо России, государств СНГ увеличился полугодовой экспорт в Азербайджан, Киргизию, Молдавию, Туркмению, Узбекистан, на Украину, а в остальные страны — уменьшился. Вырос импорт из Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии, Туркмении, Узбекистана. Импорт из Казахстана и Белоруссии (как и экспорт в эти страны) и остальных стран сократился.



ФТС на днях также представила данные об импорте в Россию товаров из стран дальнего зарубежья по итогам июля. Согласно предварительным данным таможенной статистики, в январе — июле 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 118 млрд 850,6 млн долларов, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 1,7%. Отдельно в июле показатель составил 19 млрд 34,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 11,8%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 4,8%.