Уровень экономической активности в России в июне составил 99,4 пункта, что несколько меньше по сравнению с уровнем мая в 99,5 пункта, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР ожидает стабильного роста показателя в Индии, России и Бразилии. Ослабление роста прогнозируется в США, а также в Германии и еврозоне в целом, отмечается в релизе.

В Индии индекс в июне опустился до 100,2 пункта с уровня мая в 100,3 пункта, в Бразилии — остался на уровне предыдущего месяца в 102,2 пункта. В Китае индекс вырос до 98,9 пункта с 98,8 пункта с мае.

CLI Германии опустился до 98,7 пункта с 99 пунктов в мае, Италии — уменьшился до 99 пунктов с 99,1 пункта месяцем ранее. Экономическая активность в Канаде осталась на уровне мая в 98,9 пункта. Показатель по Великобритании вырос до 98,8 пункта с 98,7 пункта в мае. Во Франции индикатор остался на уровне прошлого месяца в 99,2 пункта.

В Японии индекс остался на отметке в 99,3 пункта. В США индикатор уменьшился до 98,8 пункта с 98,9 пункта в мае. Агрегированный CLI стран «большой семерки» опустился до 98,9 с 99 пунктов в мае.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.