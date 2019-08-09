Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы исходим из того, что тот объем жилья, который сегодня у нас по старой модели строится, — это до 60% и около 70 миллионов квадратных метров, и думаю, что до октября эта цифра подрастет, — что это является сдерживающим фактором, и такого скачка цен мы не видим», — сказал Мутко, отвечая на вопрос о возможном увеличении цен на жилье в связи с переходом застройщиков на эскроу-счета.

По его словам, принятые меры позволили избежать резкого роста цен на жилье на первичном рынке. При этом он отметил, что малые и средние застройщики могут столкнуться с ростом себестоимости строительства, поэтому правительство рассматривает меры их поддержки.

«Цена квадратного метра не будет расти, но себестоимость строительства, конечно, подрастет. И, может, это не произойдет у крупных застройщиков, но у мелких застройщиков маржинальность и доходность резко упадет. И это, конечно, нас немножко тревожит. И поэтому мы рассматриваем некие другие меры понижения этой себестоимости», — пояснил вице-премьер. Он уточнил, что рассматривается возможность снижения налогового бремени для застройщиков, которые строят инфраструктуру за счет инвестиций, а также инвестирование в социальные объекты со стороны государства.