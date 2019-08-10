Повышение рейтинга РФ агентством Fitch является очередным подтверждением адаптации российской экономики к вызовам и способности выйти на более высокие темпы роста, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB», прогноз — «стабильный».

«Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень», — сказал он.

В феврале РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех агентств «большой тройки». Тогда Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного «Baa3» со спекулятивного «Ba1», прогноз — «стабильный». Рейтинг от Fitch находился на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. S&P 20 июля подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-», прогноз — «стабильный».