Граждане подали 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений в этом году, заявил в интервью «Коммерсанту» глава ведомства Антон Дроздов. Это в 6,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющая часть (98%) заявлений подана на досрочную смену страховщика, которая повлечет за собой потерю накопленного дохода от инвестирования накоплений.

Ранее зампред правления ПФР Николай Козлов объяснял подобную пропорцию «превалированием агентских продаж», сообщает «Коммерсант» . Однако с этого года вступили в силу новые законодательные нормы, и теперь можно подать заявление либо лично в отделении ПФР, либо через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Несмотря на это, граждане, если и решаются переводить накопления, в большинстве по-прежнему делают это, несмотря на потери.

За четыре года действия штрафных санкций за досрочный перевод пенсионных накоплений граждане уже потеряли 108,4 млрд рублей инвестдохода, которые ушли в резерв по обязательному пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или ПФР. При этом количество «молчунов» (средствами которых управляет «ВЭБ.РФ»), согласившихся на потерю инвестдохода за четыре года, превысило 30 тыс.

НПФ не договорились о временных ограничениях по переводу пенсионных накоплений Чтобы консолидировать рынок, нужен компромиссный вариант.

Источники издания, близкие к двум НПФ, у которых в прошлом году наблюдался крупный отток клиентов, утверждают, что основной поток заявлений, принятых ПФР на уход от них, приходится на «ВТБ Пенсионный фонд», «Газфонд Пенсионные накопления», Национальный НПФ, «Открытие», а также на возвращение в ПФР. По словам другого собеседника, «динамика привлечения сильно выросла в последний месяц».

По мнению экспертов, во многом на результаты первого полугодия повлияла не активность фондов, агентов и самих граждан, а нестабильная работа канала подачи через ЕПГУ. Сейчас ЕПГУ стал работать стабильнее, осенью подача заявлений может возрасти. Также НПФ не смогли договориться о временной приостановке привлечения новых клиентов. На результаты будут оказывать давление право граждан на отказ от перехода к другому страховщику, а также усеченная кампания: в декабре подать заявление о переводе пенсионных накоплений нельзя. В результате эта кампания может стать самой провальной в истории.