Заметный вклад в замедление годовой инфляции внесло снижение темпа прироста тарифов на ЖКУ в связи с меньшей, чем годом ранее, индексацией

Годовая инфляция в России продолжила снижаться в июле благодаря замедлению роста тарифов на услуги ЖКХ. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен» .

Годовая инфляция составила в июле 4,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в июне текущего года.

«Заметный вклад в замедление показателя внесло снижение темпа прироста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в связи с меньшей, чем годом ранее, индексацией. Это ее второй этап; первый пришелся на январь и был связан с повышением ставки НДС», — отмечает регулятор.

Годовая продовольственная инфляция не изменилась по сравнению с июнем и составила 5,5%. Годовой темп удорожания плодоовощной продукции увеличился на 1,2 п. п., до 5,4%, после падения в июне, связанного со смещением уборки овощей на более ранние сроки.

Несколько возросли годовые темпы удорожания непродовольственных товаров (на 0,1 п. п., до 3,6%) во многом за счет эффекта базы в динамике цен на моторное топливо.

Изменение потребительских цен в июле было в значительной мере обусловлено разовыми и административными факторами. Месячный прирост цен на товары и услуги без учета таких волатильных или регулируемых компонентов, как плодоовощная продукция, нефтепродукты и ЖКУ, оценивается в 0,3% (с поправкой на сезонность). Такой уровень был характерен для февраля — июня (за исключением мая).

Годовой темп прироста цен на услуги в июле замедлился на 0,4 п. п., до 4,5%, в основном за счет снижения темпа удорожания ЖКУ до 4,7% (июнь 2019 года — 5,8%).

Различия в изменениях тарифов на ЖКУ и цен на продовольствие внесли основной вклад в неоднородность инфляции в регионах России. Наибольшее замедление годовой инфляции наблюдалось в регионах европейской части страны.



По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

