За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4% до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5% до 15,2 млн человек, говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС) на 10 августа 2019 года. Такая динамика наблюдается впервые с 2016 года и противоречит нацпроекту, согласно которому к 2025 году количество занятых в сфере МСП должно достигнуть 25 млн человек, сообщают «Известия» .

Президент «Опоры России» Александр Калинин объяснил, что главная причина сокращения сектора — это снижение спроса и реальных располагаемых доходов населения, с которым малый бизнес работает напрямую и первым ощущает изменения. Также на отрицательную динамику повлияло увеличение НДС до 20%, которое в условиях ограниченного спроса невозможно переложить на покупателей, считает он. Бизнес также отмечает ухудшение делового климата. Проблема заключается и в доступности финансирования — высоких ставках по кредитам и большой доле отказов в банках, добавил он.

Госдума приняла закон о создании реестра МСП, получающих господдержку Реестр будет размещен на официальном сайте ФНС.

Сокращение сегмента связано с повышением конкуренции со стороны крупного бизнеса, а также со стороны бюджетных организаций, рассказал президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Кроме того, наиболее остро перед бизнесом стоит проблема излишней зарегулированности: за последние пять — семь лет выросло количество требований к предпринимателям, а правоприменительная практика ужесточилась, отметил он и добавил, что развитию предпринимательства поможет «регуляторная гильотина», которая призвана отменить все избыточные требования к бизнесу.

Выделенные из бюджета средства попадают лишь к 2—3% предпринимателей, поскольку для их получения необходимо соответствовать завышенным требованиям государства, а также приходится более строго отчитываться об их расходовании, уверен доцент РАНХиГС Виктор Солнцев. Кроме того, в нацпроект необходимо включить работу над справедливой системой госзакупок и тендеров, в которых сейчас многие малые предприятия не могут участвовать из-за бумажной волокиты или слишком сжатых сроков, а результаты некоторых таких мероприятий уже предрешены, сообщает эксперт.