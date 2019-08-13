Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в ходе встречи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие транспорта в городах, попадающих под программу развития городской экономики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи.

«С Министерством финансов мы, например, сейчас работаем по обновлению общественного городского транспорта при партнерстве с такими крупными организациями, как «Трансмашхолдинг» и «Синара». С «Трансмашхолдингом» у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города. Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства Фонда национального благосостояния», — рассказал Шувалов.

По его словам, ВЭБ выбрал 100 крупных российских городов, в которых будет заниматься развитием городской среды, организовать бизнес-миссии. В нескольких городах, добавил председатель ВЭБа, они уже прошли: Владивосток, Южно-Сахалинск, Иваново.

«Мы определили сейчас 100 городов, 100 крупнейших городов Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга… Отдельно рассматриваем (сейчас у нас в папке) 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах — а это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства. Используем при этом все инструменты, которые есть в каждой из организаций развития, и активно используем в том числе лизинговые схемы», — объяснил глава «ВЭБ.РФ».