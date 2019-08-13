Трендовая инфляция в июле 2019 года, по оценке Центрального банка России, снизилась до 5,3% с 5,42% в июне. Об этом сообщается в материалах регулятора.
Регулятор отмечает, что динамика оценок трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, близком к цели по инфляции.
Ранее ЦБ сообщал, что июльская инфляция составила 4,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в июне текущего года. Снижение связано с замедлением роста тарифов на услуги ЖКХ.
Центробанк: июльское снижение годовой инфляции связано с замедлением роста тарифов на ЖКУ
Годовая инфляция замедлилась в июле на 0,1 п. п. — до 4,6%.