В Системе быстрых платежей (СБП) с 28 января 2019 года россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. За последние полтора месяца общая сумма операций увеличилась примерно на 65%.

Так, почти половина переводов (на 8 млрд рублей) приходится на Альфа-Банк, 5 млрд рублей — на ВТБ, 1 млрд рублей — на Росбанк, 200 млн рублей — на банк «Ак Барс», 85 млн рублей — на СКБ-Банк, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. Все кредитные организации отмечают положительную динамику: каждый месяц объемы переводов растут на 10% в Альфа-Банке, на 25% — в Росбанке, на 30% — в банке «Ак Барс» .

На данный момент большинство перечислений осуществляется на чужие карты, а не между счетами клиента в разных финансовых организациях (me2me), отметили в РНКО «Платежный центр». При этом использование платформы вытесняет классические р2р-операции, где нужно вводить полный номер карты.

Документ о Системе быстрых платежей поступил в Минюст На сегодняшний день как минимум три банка прошли сертификацию на работу с QR-кодами в СБП.

По данным ЦБ, за 2018 год общий объем переводов с карты на карту составил 27,4 трлн рублей: в этих масштабах трансакции через СБП составили меньше 1%, подсчитал руководитель экспертной группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. По его словам, СБП способна показать увеличение объема перечислений в три-четыре раза до конца 2019 года и составить не менее 50 млрд рублей. Толчок для распространения сервиса даст внедрение переводов в пользу юрлиц, поскольку уже сейчас более 75% трансакций по картам составляет именно оплата в организациях торговли и сервиса, считает эксперт.

Мощный резерв масштабирования СБП проявится в случае подключения к ней Сбербанка, обладающего крупной долей рынка платежей по картам, добавил Гойхман.