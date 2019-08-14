В России с начала года снижается число экономически активного населения, во многом за счет людей предпенсионного возраста, сообщают «Известия» .

Экономисты регулятора объясняют этот факт демографическими причинами, а также экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу. По данным Росстата, в I квартале 2019 года по сравнению с IV кварталом 2018 года этот показатель сократился с 72,5 млн до 71,3 млн человек. Значительное снижение доли занятых произошло за счет предпенсионеров (50—54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55—59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти 0,5 млн человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.

«Значительное увеличение численности людей старше 60 лет сопровождается лишь небольшим ростом числа занятых среди них. К решению не оставаться на рынке труда некоторых работников пенсионного возраста может подталкивать и снижение спроса на рабочую силу из-за текущего временного замедления роста экономики», — указывают экономисты Центробанка.

Согласно порталу HeadHunter, спрос на работников падает второй месяц подряд: в июне количество вакансий сократилось на 7,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, отмечают в ЦБ. «Снижение может быть связано с эффектом базы: наибольший темп роста количества вакансий как раз пришелся на июнь прошлого года. Тем не менее динамика остается негативной», — поясняют в Центробанке.

Как сообщили в Роструде, на 1 июня этого года в ведомство и его территориальные органы поступило порядка 1,1 тыс. обращений работников предпенсионного возраста, из которых 168 связаны с вопросами увольнения в связи с достижением этого статуса. У людей, которые потеряли работу за два года до наступления пенсионного возраста, при соблюдении определенных условий и отсутствии перспективы найти новое место может быть назначена страховая пенсия по старости по предложению службы занятости. Таких граждан, как сообщили в Пенсионном фонде России, по состоянию на 1 января 2019 года было 20,8 тыс. человек.