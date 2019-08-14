В июле 2019 года россияне тратили на покупку продуктов питания 31,5% от общих расходов, или 21,1 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

«В июле общие расходы среднестатистической российской семьи составили 66,9 тысячи рублей, из которых доля затрат на продукты питания оказалась равна 21,1 тысячи рублей, или 31,5% от общих месячных трат», — говорится в исследовании.

В среднегодовом выражении затраты на еду остаются на уровне прежнего месяца — 31,8%, или 21,2 тыс. рублей при общей сумме расходов в 66,8 тыс. рублей.

«В начале второго полугодия немного сократились общие расходы домохозяйств за месяц при небольшом повышении доли затрат на питание», – прокомментировал президент холдинга, доктор социологических наук Андрей Милехин.