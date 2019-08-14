Недельное снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3%, в том числе помидоры подешевели на 9,2%

В России уже во второй раз в этом году зафиксирована недельная дефляция. На снижение потребительских цен за неделю с 6 по 12 августа и в целом с начала месяца на 0,1% указывают данные Росстата. За период с начала этого года инфляция составила 2,6%.

«За период с 6 по 12 августа 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала августа он составил 99,9%, с начала года — 102,6%», — говорится в сообщении .

Годом ранее в августе была зафиксирована нулевая инфляция, напоминает Росстат.

За отчетную неделю цены на куриные яйца выросли на 1,3%, пшено подорожало на 0,8%, баранина, мясо кур и мороженая рыба — на 0,4%, говядина, сливочное и подсолнечное масло — на 0,3%, полукопченые колбасы, сыры, рис и карамель — на 0,2%.

В то же время цены на сахар-песок снизились на 1%, на водку и шоколадные конфеты — на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, в том числе помидоры подешевели на 9,2%, морковь — на 5,6%, картофель — на 5,4%, лук репчатый — на 5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Напомним, за неделю с 23 по 29 июля этого года также была дефляция в 0,1%, причем, как обращали внимание СМИ, недельное снижение потребительских цен было зафиксировано в России впервые с начала августа 2017-го.



Минэкономразвития прогнозирует по итогам августа нулевую инфляцию или дефляцию на уровне до 0,2% в месячном выражении в связи с удешевлением плодоовощной продукции. До этого, еще в июне, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не исключает дефляцию в летние месяцы и в сентябре.

