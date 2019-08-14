Переход на четырехдневную рабочую неделю актуален для многих профессий и соответствует реалиям сегодняшнего дня. Об этом заявил в своем посте в Facebook заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Фракция «Единая Россия» поддерживает предложение Дмитрия Анатольевича Медведева обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю и в целом необходимые изменения в основе трудовых отношений. При этом с сохранением полной заработной платы. И в самом начале осенней сессии мы начнем прорабатывать с экспертами, работодателями, представителями профсоюзов и разных отраслей эту тему, чтобы выйти на сбалансированное решение», — написал он.

«Мир стремительно изменился. Это реалии сегодняшнего дня: многие могут работать удаленно, кто-то может работать меньше, но интенсивнее. Для многих профессий это актуально. Те, кто называет подобное предложение «красивой мечтой», живут даже не вчерашним днем, а застряли в прошлом веке», — считает Неверов.

Минтруд: работодатели могут вводить сокращенную рабочую неделю В организациях может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Федерация независимых профсоюзов России на днях предложила рассмотреть идею о введении четырехдневной рабочей недели без ущерба в оплате труда на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



Комментируя эти идеи, председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России пока является «красивой, хорошей мечтой на очень отдаленное будущее».