Рост числа онлайн-покупок, совершенных по картам всех банков, с января по июнь 2019 года составил 255% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее количество онлайн-трансакций россиян увеличилось на 283%. Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт».

По данным финучреждения, доля интернет-эквайринга в общем объеме торгового (наземного) эквайринга в 2016 году в первом полугодии 2019 года составила 32,3%. При этом средний чек по онлайн-операциям уменьшился на 10%: с 2 316 рублей в первом полугодии 2018 года до 2 084 рублей за аналогичный период текущего года.

Самым востребованным для онлайн-трат стал сегмент «Видеоигры». Средний чек составил 1 603 рубля. На втором и третьем месте — оплата такси (402 рубля) и покупки в супермаркетах (2 179 рублей).

Наиболее активные онлайн-покупатели проживают в Москве (средний чек — 2 035 рублей), Санкт-Петербурге (4 763 рубля), Казани (8 450 рублей), Екатеринбурге (3 191 рубль) и Сочи (14 739 рублей).

Такой бурный рост онлайн-платежей в e-commerce связан в том числе с подключением компаний из сегмента малого и среднего бизнеса после принятия 54-ФЗ к интернет- и мобильному эквайрингу.

Также в банке «Русский Стандарт» отмечают увеличение числа трансакций в интернет- и мобильном эквайринге. Многие ретейлеры, представленные в офлайне, дублируют каталоги на сайты, появляются новые игроки, а текущие увеличивают свою клиентскую базу.