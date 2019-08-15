Принятые Центральным банком России меры по сдерживанию роста потребительского кредитования пока не дали результатов, заявил в интервью Reuters глава Министерства экономического развития Максим Орешкин.

«С Центробанком у нас нет конфликта по поводу потребительского кредитования. Здесь вопрос очень простой: нужен результат — изменение текущего тренда. ЦБ говорит, что он применяет и применял меры для охлаждения рынка. Эффективность всегда определяется результатом. Так как до последнего времени темпы роста потребкредитования ускорялись, значит, результата нет», — сказал он.

В ЦБ в свою очередь прокомментировали, что раз темпы роста потребкредитования сохраняются на одном уровне, то это говорит о стабилизации ситуации.

«Годовые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования сохраняются на уровне 24—25% на протяжении последних четырех месяцев, поэтому можно говорить об их стабилизации», — заявили агентству в пресс-службе регулятора.