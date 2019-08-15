Международные резервы РФ на 9 августа достигли 527,1 млрд долларов против 516,8 млрд на 2 августа текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов, исходя из представленной информации, увеличился на 10,3 млрд долларов (в комментарии регулятора указана величина прироста 10,2 млрд; разница, вероятно, связана с округлениями при подсчетах).

В комментарии поясняется, что рост показателя за неделю на 2% связан с «преобладавшим воздействием положительной переоценки, подкрепленным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за семь месяцев текущего года — на 51,3 млрд.



В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.