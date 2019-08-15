Кредитная активность в России в I квартале 2019 года сместилась к группам населения с ежемесячными доходами в среднем около 13,6 тыс. рублей. Об этом говорится в подготовленном Альфа-Банком обзоре долговой нагрузки, данные которого приводит ТАСС.

«[Растущий спрос на кредиты] в I квартале 2019 года и намерения ЦБ ужесточить регулирование рынка розничного кредитования говорят о потенциальном риске роста «плохих» кредитов в данном сегменте. Исходя из данных статистики за I квартал 2019 года, особого внимания заслуживает финансовое поведение... групп, в которых среднемесячный денежный доход на человека составил 13,6 тыс. рублей и 16,3 тыс. рублей в I квартале 2019 года. Смещение финансовой активности к менее доходным группам — негативный сигнал», — отмечают в Альфа-Банке.

Однако ожидаемое ускорение роста бюджетных расходов, в том числе запланированное на сентябрь — октябрь повышение зарплат военнослужащим, может обеспечить ускорение роста российского ВВП в 2020 году и улучшить динамику доходов населения, что поможет населению справиться с кредитными рисками, указывают аналитики.

«Мы считаем, что рост бюджетных расходов поддержит кредитоспособность населения и при условии, что политика ЦБ в вопросе охлаждения роста на рынке розничного кредитования будет взвешенной, менее доходные... группы смогут в будущем понизить свою долговую нагрузку, не создавая рисков кредитного кризиса», — говорится в отчете.



В Альфа-Банке поясняют, что увеличение кредитования группы заемщиков с ежемесячным доходом 13,6 тыс. рублей показывает самый быстрый рост среди всех групп заемщиков. В I квартале 2019 года на фоне скачка в инфляции и повышения НДС большинство заемщиков с различными уровнями доходов вынуждены были больше брать в долг. Как отмечается в отчете, это, с одной стороны, хорошая новость для банков, так как в отличие от 2018 года, когда спрос на кредиты был главным образом от групп с низким доходом, в I квартале текущего года спрос на кредиты мог расти со стороны более широкого круга заемщиков. Тем не менее обратной стороной этого процесса может быть то, что большее количество людей могли занимать деньги для поддержания, а не для повышения своего уровня жизни, говорится в материале.