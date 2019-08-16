Примерно половину выпущенных в России транспортных карт с августа 2020 года нельзя будет пополнять наличными без идентификации их владельца, сообщает РБК .

В законе о национальной платежной системе говорится, что неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», то есть речь идет о запрете анонимного пополнения электронных кошельков. Как говорится в аналитической записке Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), запрет коснется и транспортных карт, которые де-юре являются электронными кошельками. Транспортные карты с электронными кошельками действуют более чем в 60 российских городах, и риски могут оказаться неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

По словам гендиректора компании «Технезис» Дмитрия Пьянковского, половина выпущенных транспортных карт работают по модели электронного кошелька. Карты, подпадающие под запрет на пополнение наличными без идентификации клиента, по его словам, используются в 60—65 российских городах, в том числе в Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, а также в Московской области (транспортная карта «Стрелка»). На московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник» новые требования не распространяются, указывает Пьянковский.

Внимание на проблему в письме к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной обратила и Национальная платежная ассоциация. В ответе ЦБ от 7 августа говорится, что запрет на пополнение неидентифицированных кошельков наличными был предложен Росфинмониторингом для возможности установления источника поступления денежных средств, что снизит риски использования анонимных электронных средств платежа для финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путем.

По словам экспертов, для того чтобы соответствовать новым требованиям законодательства, есть два пути решения: либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками. В последнем случаи есть риски: если переделать схему пополнения, то деньги будут проходить через региональные транспортные компании или местных операторов, что ненадежно, так как при наличии проблем у таких компаний или просто из-за их недобросовестности деньги держателей карт могут пропасть.