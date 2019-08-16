Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до 10,848 млрд долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял 12,024 млрд долларов, напоминает РБК . Объем вложений по долгосрочным облигациям вырос до 5,296 млрд долларов, доля в краткосрочных бумагах снизилась до 5,552 млрд долларов.

Россия начала активно избавляться от американских облигаций с весны 2018 года. В начале прошлого года вложения России в долговые бумаги США составляли более 90 млрд долларов, а летом 2018 года объем вложений был на уровне 15 млрд долларов. Так, в апреле прошлого года вложения уменьшились с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, затем в мае — до 14,9 млрд долларов. В апреле вложения в госбумаги США достигли минимума с 2007 года, а в мае 2019 года — сократились почти до 12 млрд.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее объясняла сокращение объемов вложений в облигации Казначейства США диверсификацией и вопросом надежности хранения резервов.

В июне 2019 года крупнейшими держателями облигаций стали Япония (сместив Китай на второе место) и Великобритания. В топ-30 крупнейших держателей американских облигаций Россия не входит.



В июле, незадолго до того как американские законодатели ушли на каникулы, глава Минфина США Стивен Мнучин попросил конгресс поднять потолок госдолга до августа. В противном случае федеральное правительство может остаться без наличных средств. Минфин рассмотрел ряд вариантов дальнейших событий в отношении госдолга страны. Согласно одному из них, у США «закончатся наличные средства в начале сентября, прежде чем конгресс возобновит работу» после каникул. По словам главы ведомства, они и конгресс США близки к достижению договоренностей.

