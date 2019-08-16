Сборы в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) упали на 32% до 92,3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» . Это стало причиной снижения совокупного объема премий по страхованию жизни: по итогам первого полугодия 2019-го он оказался ниже показателя за такой же период прошлого года на 10% и составил 198,6 млрд рублей. Таковы данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Кроме того, на сектор ИСЖ оказали влияние новые требования ЦБ к продаже таких продуктов: с 1 апреля 2019 года продавцы обязаны объяснять клиентам все риски приобретения такого полиса и указывать, что средства по нему не гарантированы Агентством по страхованию вкладов.

По словам экспертов, управляющие компании «перетянули» клиентов на продукты, схожие с ИСЖ, поскольку к последним нет таких требований по раскрытию информации при продаже. Ранее ЦБ отмечал рост жалоб граждан на некорректные продажи, когда клиенту под видом депозитов банки предлагали ИСЖ. Доля досрочных расторжений договоров в первом полугодии составила менее 2%.

Новым лидером рынка стали продукты по накопительному страхованию жизни (НСЖ). В первом полугодии 2019 года страховщики собрали по этому виду 44,7 млрд рублей, что на 55% больше, чем годом ранее. По словам главы СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимира Черникова, пока лишь 1% граждан имеет полисы НСЖ, при этом доходность по полисам НСЖ составляет 7—9% годовых, а по ИСЖ она может колебаться от отрицательной до 40%.